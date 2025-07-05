Бюджетный завтрак, который хочется готовить снова! Намазка из творога и яиц! В ней сочетаются сливочный вкус творожного зерна и мягкость вареных яиц, а специи и капля оливкового масла делают вкус выразительным. Такая намазка отлично разнообразит ваше меню и понравится всей семье.
Ингредиенты:
- творожное зерно в сливках — 1 уп.;
- яйцо — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- перец, копченая паприка и зелень — по вкусу;
- оливковое масло — немного.
Приготовление:
- Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить. Мелко порубить яйца ножом или натереть на терке. Выложить творожное зерно в миску, добавить яйца. Посолить, поперчить, добавить зелень и влить немного оливкового масла.
- Хорошо перемешать до однородной массы. Намазать на тосты, гренки или использовать как начинку для бутербродов. Посыпать паприкой и сбрызнуть маслом.
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