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05 июля 2025 в 08:30

Бюджетный завтрак, который хочется готовить снова! Намазка из творога и яиц

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бюджетный завтрак, который хочется готовить снова! Намазка из творога и яиц! В ней сочетаются сливочный вкус творожного зерна и мягкость вареных яиц, а специи и капля оливкового масла делают вкус выразительным. Такая намазка отлично разнообразит ваше меню и понравится всей семье.

Ингредиенты:

  • творожное зерно в сливках — 1 уп.;
  • яйцо — 2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • перец, копченая паприка и зелень — по вкусу;
  • оливковое масло — немного.

Приготовление:

  1. Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить. Мелко порубить яйца ножом или натереть на терке. Выложить творожное зерно в миску, добавить яйца. Посолить, поперчить, добавить зелень и влить немного оливкового масла.
  2. Хорошо перемешать до однородной массы. Намазать на тосты, гренки или использовать как начинку для бутербродов. Посыпать паприкой и сбрызнуть маслом.

Ранее мы готовили бутерброды с печенью трески «Аппетитки»! Стол ломится, а рука тянется к ним.

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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