Быстрые творожные ватрушки с ягодами! Низкокалорийная вкусняшка за 15 минут! Нежные, воздушные и такие ароматные – эти ватрушки станут идеальным завтраком или полезным десертом! У нас вариант с голубикой, но ягоды и мягкий творог можно выбирать любые.

Ингредиенты

Творог в брикете – 2 упаковки (360 г)

Яйцо – 1 шт.

Мука (рисовая/пшеничная) – 2 ст. л.

Сахарная пудра – 1–2 ст. л.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Мягкий черничный творог – 250 г

Голубика – по вкусу

Приготовление

Смешайте творог, яйцо, муку, сахарную пудру и разрыхлитель. Сформируйте шарики на пергаменте или силиконовом коврике, придавите из стаканом и в каждом сделайте углубления с бортиками. Смешайте мягкий творог с голубикой и заполните им углубления. Выпекайте при 180°C 15–20 минут.

