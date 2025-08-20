Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 14:30

Быстрые творожные ватрушки с ягодами! Низкокалорийная вкусняшка за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрые творожные ватрушки с ягодами! Низкокалорийная вкусняшка за 15 минут! Нежные, воздушные и такие ароматные – эти ватрушки станут идеальным завтраком или полезным десертом! У нас вариант с голубикой, но ягоды и мягкий творог можно выбирать любые.

Ингредиенты

  • Творог в брикете – 2 упаковки (360 г)
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука (рисовая/пшеничная) – 2 ст. л.
  • Сахарная пудра – 1–2 ст. л.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Мягкий черничный творог – 250 г
  • Голубика – по вкусу

Приготовление

  1. Смешайте творог, яйцо, муку, сахарную пудру и разрыхлитель. Сформируйте шарики на пергаменте или силиконовом коврике, придавите из стаканом и в каждом сделайте углубления с бортиками. Смешайте мягкий творог с голубикой и заполните им углубления. Выпекайте при 180°C 15–20 минут.

Ранее мы готовили сырно-яичные блинчики с помидорами! Идеальный завтрак за 15 минут.

ватрушки
творог
похудение
простой рецепт
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глобальный коллапс на складах Ozon: правда ли это, что с заказами, причины
Военэксперт рассказал, как можно применить в СВО крейсер «Адмирал Нахимов»
Опубликованы кадры горящего в Дербенте коньячного комбината
В следующем году пенсии для женщин обгонят мужские
Мощнейший выброс плазмы на Солнце попал на видео
KillNet вышла на связь после взлома базы ВСУ с данными о потере 1,7 военных
Кто такой экс-депутат Гаджиев, который шпионил для Запада за $45 млн
Астрономы рассказали о мощной вспышке на Солнце
Названа неожиданная причина быстрого старения мозга
Охранники получили штраф в 100 тысяч рублей из-за школьницы с гранатой
Сотни тысяч школьников сядут за парты в Крыму
Названы виновные в трагедии с малышом, которому оторвало руку на эскалаторе
Пользователей мессенджера MAX призвали соблюдать правила безопасности
В Дагестане загорелся коньячный завод
Российские военные сорвали украинскую операцию в Крыму
Посольство России раскрыло размер скидки на нефть для Индии
Снова женится или вернется на ТВ? Почему Дибров согласился на тихий развод
В Бурятии 19-летняя мать едва не убила младенца, пытаясь убаюкать его
Busta Rhymes и Mohombi выступят в кинопарке «Москино»
Лавров одной фразой описал позицию Каллас в отношении России
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.