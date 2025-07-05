Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 06:00

Быстрые кручёнки из слоеного теста! Обалденная закуска с сыром за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрые кручёнки из слоеного теста! Обалденная закуска с сыром за 20 минут! Идеальная выпечка для тех, кто ценит сочетание простоты и насыщенного вкуса. Ароматное слоёное тесто, пикантная томатная паста, сочные оливки и расплавленный сыр создают гармоничный вкусовой ансамбль.

Ингредиенты

  • Слоеное тесто — 500 г
  • Томатная паста — 3 ст. л.
  • Оливки без косточки — 100 г (или любая начинка по вкусу)
  • Твёрдый сыр — 150 г
  • Кунжут (смесь белого и чёрного) — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Разморозьте тесто, раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 3–4 мм. Равномерно распределите томатную пасту, оставляя 1 см по краям. Нарежьте оливки кольцами, рассыпьте по всей поверхности.
  2. Посыпьте натёртым сыром и кунжутом. Нарежьте на полоски шириной 2 см, аккуратно скрутите каждую в жгут. Выпекайте 12–15 минут при 180 °C до золотистого оттенка.

Лучше всего подавать тёплыми, когда сыр ещё слегка тянется.

Ранее мы готовили рулетики из баклажанов с брынзой и корейской морковью! Вкуснющая закуска.

тесто
закуски
выпечка
оливки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крушение одномоторного самолета во Франции обернулось трагедией
Семья истерзанного собаками мальчика добилась компенсаций через восемь лет
Овощи как в Провансе: готовим быстрый и вкусный рататуй на ужин!
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Депутат предложил очистить русский язык от англицизмов
Telegram перестал работать у части россиян
На пляж в Балтийске вынесло мертвеца
Мать и отец убитой в Риме россиянки прилетели в Италию за ответами
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
«Без суеты»: Кадыров показал удар «Ахмата» по огневой точке «укронато»
Киберэксперт раскрыл, какие слова опасны в разговоре с мошенниками
«Каждый в отдельности»: Лукашенко увидел тенденцию среди стран бывшего СССР
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.