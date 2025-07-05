Быстрые кручёнки из слоеного теста! Обалденная закуска с сыром за 20 минут

Быстрые кручёнки из слоеного теста! Обалденная закуска с сыром за 20 минут

Быстрые кручёнки из слоеного теста! Обалденная закуска с сыром за 20 минут! Идеальная выпечка для тех, кто ценит сочетание простоты и насыщенного вкуса. Ароматное слоёное тесто, пикантная томатная паста, сочные оливки и расплавленный сыр создают гармоничный вкусовой ансамбль.

Ингредиенты

Слоеное тесто — 500 г

Томатная паста — 3 ст. л.

Оливки без косточки — 100 г (или любая начинка по вкусу)

Твёрдый сыр — 150 г

Кунжут (смесь белого и чёрного) — 2 ст. л.

Приготовление

Разморозьте тесто, раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 3–4 мм. Равномерно распределите томатную пасту, оставляя 1 см по краям. Нарежьте оливки кольцами, рассыпьте по всей поверхности. Посыпьте натёртым сыром и кунжутом. Нарежьте на полоски шириной 2 см, аккуратно скрутите каждую в жгут. Выпекайте 12–15 минут при 180 °C до золотистого оттенка.

Лучше всего подавать тёплыми, когда сыр ещё слегка тянется.

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