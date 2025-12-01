Быстрее оладьев, вкуснее блинов — сладкий завтрак в тайском стиле: наш семейный хит

День матери
Мой приятель, побывавший в Таиланде, рассказал об удивительной уличной еде — сладких лепешках с бананом. Я попробовал воссоздать этот вкус дома, и получилось даже лучше, чем в азиатских лавках. Теперь это наш семейный десерт, который готовится буквально за пять минут.

Для одной порции мне нужно: 40 г лаваша, 1 яйцо, 1 банан, 5 г сливочного масла и 15 г шоколадного топпинга. Банан разминаю вилкой и смешиваю с яйцом до однородной массы. Лаваш нарезаю квадратом и на пару секунд опускаю в воду — это сделает его эластичным.

На сковороде растапливаю масло, выкладываю лаваш, а в центр — банановую начинку. Сворачиваю конвертом и обжариваю с двух сторон под крышкой до золотистой корочки. Поливаю шоколадным топпингом и подаю сразу, пока лепешка хрустящая снаружи и нежная внутри.

