Быстрая и красивая закуска к столу «Кораблики»! Нужны чипсы, огурец и сыр

Быстрая и красивая закуска к столу «Кораблики»! Нужны чипсы, огурец и сыр

Быстрая и красивая закуска к столу «Кораблики»! Нужны чипсы, огурец и сыр. Хрустящее канапе с творожным кремом. Идеальный вариант для быстрого перекуса или фуршетного стола — готовится за 10 минут, но выглядит по-ресторанному эффектно!

Ингредиенты

Огурец свежий — 1 шт.

Творог мягкий / сыр — 100 г

Сметана — 1 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик (по желанию)

Соль, перец — по вкусу

Чипсы соленые — 10–12 шт.

Зелень — для украшения

Приготовление

Приготовьте крем: творог смешайте со сметаной, добавьте пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Взбейте до однородности. Огурец нарежьте толстыми кружочками (1–1,5 см). На каждый кружок нанесите творожный крем не толстым слоем. Чипсы аккуратно воткните в крем под углом, создавая эффект «паруса». Украсьте рубленой зеленью.

Для оригинальной подачи выложите канапе на деревянную доску в виде корабликов.

Ранее мы готовили яичные рулетики с крабовыми палочками! На завтрак, закуску или на праздник.