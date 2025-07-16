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16 июля 2025 в 14:30

Быстрая и красивая закуска к столу «Кораблики»! Нужны чипсы, огурец и сыр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрая и красивая закуска к столу «Кораблики»! Нужны чипсы, огурец и сыр. Хрустящее канапе с творожным кремом. Идеальный вариант для быстрого перекуса или фуршетного стола — готовится за 10 минут, но выглядит по-ресторанному эффектно!

Ингредиенты

  • Огурец свежий — 1 шт.
  • Творог мягкий / сыр — 100 г
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик (по желанию)
  • Соль, перец — по вкусу
  • Чипсы соленые — 10–12 шт.
  • Зелень — для украшения

Приготовление

  1. Приготовьте крем: творог смешайте со сметаной, добавьте пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Взбейте до однородности. Огурец нарежьте толстыми кружочками (1–1,5 см). На каждый кружок нанесите творожный крем не толстым слоем.
  2. Чипсы аккуратно воткните в крем под углом, создавая эффект «паруса». Украсьте рубленой зеленью.

Для оригинальной подачи выложите канапе на деревянную доску в виде корабликов.

Ранее мы готовили яичные рулетики с крабовыми палочками! На завтрак, закуску или на праздник.

простой рецепт
огурец
творог
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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