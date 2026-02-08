Зимняя Олимпиада — 2026
Бутербродная намазка на раз-два: плавленый сыр, яйца, чеснок. А сверху — ароматные шпроты. Идеальный завтрак

Фото: D-NEWS.ru
Когда нет времени на яичницу или оладьи, этот рецепт становится спасением. Все ингредиенты обычно есть в холодильнике, а на сборку уходит меньше пяти минут. Результат же выглядит и воспринимается как полноценный, продуманный завтрак.

Для намазки два яйца отвариваю вкрутую, остужаю и очищаю. На крупной терке натираю отварные яйца, 2 плавленых сырка (без глазури) и 3 маринованных огурчика среднего размера. Все перекладываю в миску. Туда же добавляю 3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и мелко рубленный пучок укропа. Заправляю все 2–3 столовыми ложками майонеза и тщательно перемешиваю до получения однородной кремообразной массы. Соль добавляю по необходимости, но обычно хватает соли от огурцов, сыра и будущих шпрот. Намазка готова. Тостовый хлеб подсушиваю в тостере или на сухой сковороде до румяной хрустящей корочки. Теплые тосты густо намазываю приготовленной массой. Сверху выкладываю по несколько шпрот из банки (предварительно жидкость нужно слить). Можно украсить еще веточкой укропа или кружочком огурца. Подаю сразу, пока тост не потерял свой хруст.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

