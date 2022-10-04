Бурятский лама предостерег от частых перекусов Лама Еши Намжил призвал делать четырехчасовые перерывы между приемами пищи

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Взрослому человеку лучше делать четырехчасовые перерывы между приемами пищи, это даст возможность организму переварить пищу и отдохнуть, рассказал настоятель Курумканского дацана в Бурятии лама Еши Намжил. По его словам, такой перерыв обусловлен тем, что первые два часа съеденная пища переваривается, находясь в верхней части желудочно-кишечного тракта, а другие два часа — в нижней части ЖКТ. Кроме того, большое значение имеет и поза при приеме пищи, пишет «МК в Бурятии».

Если мы кусочничаем часто в течение дня, тогда мы заставляем пищеварительную систему всё время работать, — объяснил лама.

Настоятель добавил, что оптимальной позой при приеме пищи является вертикальная, поскольку прямая спина дает ЖКТ лучшие условия для работы. Если человек будет есть наклонившись, то у него будет зажат весь кишечник и пища не сможет полноценно перевариваться. А если есть развалившись, то будет перегружена вся система, подчеркнул он.

Лама также посоветовал во время еды не отвлекаться на разговоры, чтение и просмотр телевизора и свести до минимума разнообразие своего рациона.

Ранее лама Курумканского дацана Гандан Ше Дувлин Олег Намжилов рассказал о пользе воды для улучшения пищеварения, удаления слизи и похудения. Он также отметил, что неправильное питание является источником всех болезней, а человек может прожить до 120 лет.