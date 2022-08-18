Лама из Бурятии рассказал о полезных свойствах воды Лама в Бурятии Намжилов: если пить воду до еды, можно похудеть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более тысячи лет назад в трактате тибетской медицины было рассказано о таких полезных свойствах воды, как улучшение пищеварения, удаление слизи и похудение, рассказал лама Курумканского дацана Гандан Ше Дувлин Олег Намжилов. Он также отметил, что неправильное питание является источником всех болезней, а человек может прожить до 120 лет, пишет «МК в Бурятии».

Кипяток согревает, улучшает пищеварение, подавляет икоту, удаляет слизь, лечит одышку, вздутие живота. Охлажденный кипяток не возбуждает желчи, удаляет слизь, но через день хранения, особенно ночевавший, делается как яд и возбуждает три доша, — пояснили в Курумканском дацане.

Бурятский лама отметил, что для похудения воду пить стоит до еды, если пить во время еды — тело будет в норме, а если после, то можно набрать лишний вес. Он также заявил, что не стоит питаться разнообразной пищей. Для качественного усвоения лучше сочетать как можно меньше ингредиентов и не смешивать разные виды мяса.

Тибетская медицина и буддийская тантра гласят, что человек может жить до 120 лет, но неправедное поведение и плохое питание сокращают жизнь на десятки лет.

Врач-эпидемиолог Лидия Сопрун порекомендовала людям пить слегка соленую или минеральную воду. По ее словам, это помогает восполнить потерю солей и микроэлементов. При этом врач предупредила, что следует учитывать состояние организма и наличие заболеваний, например гипертонии или ишемической болезни сердца.