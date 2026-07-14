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14 июля 2026 в 06:32

Буррито без мяса — не ерунда, а хит: 30 минут, и на столе сытный «Мексиканский ослик». Шарума и рядом не лежала

Фото: D-NEWS.ru
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Звучит как оксюморон, но на деле — взрыв вкуса. Это буррито я готовлю, когда хочется сытно, остро и без грамма мяса.

Ингредиенты

Тортилья пшеничная — 4 г, авокадо — 1 шт., перец сладкий красный — 1 шт., лук красный — 1 шт., перец халапеньо — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, соус соевый — 40 мл, кукуруза сладкая консервированная — 1 шт., фасоль красная консервированная — банка, томаты протертые — 200 г, перец чили сушеный — 0,4 ч. л., кориандр молотый — 0,5 ч. л., тмин — 0,5 ч. л., кинза — 4 веточки, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала мелко рублю лук, чеснок и халапеньо — без семян, чтобы не переборщить с жаром. Обжариваю лук пару минут, следом кидаю фасоль (жидкость сливаю), давлю ее лопаткой, чтобы стала нежной. Потом добавляю халапеньо, чеснок, щедро сыплю кориандр, тмин и чили, вливаю соевый соус — аромат стоит умопомрачительный.

Тем временем отправляю в сковороду кукурузу и протертые томаты, тушу все вместе минуты три, пока масса не загустеет. Снимаю с огня, режу авокадо и сладкий перец соломкой, кинзу рублю мелко.

На каждую тортилью выкладываю фасолево-кукурузную начинку, сверху — свежие авокадо, перец и кинзу. Заворачиваю плотным рулетом, подогнув край, и поджариваю на сухой сковороде до румяной корочки. Подаю теплыми, чтобы внутри все расплавилось.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Фасоль в томатной заправке дала ту самую мясную сытость, а кусочки халапеньо — правильный огонь. Единственный совет: не жалейте авокадо, именно его маслянистая текстура связывает всю начинку воедино.

Проверено редакцией
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