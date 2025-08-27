Бургеры готовлю дома! Дети просто обожают этот ПП-вариант

Полезный бургер с творожными булочками — это пример того, как любимое блюдо можно сделать питательным и сбалансированным. В отличие от традиционных фастфуд-версий, этот вариант содержит много белка, минимум углеводов и полезные жиры. Всего 147 ккал на булочку — и вы получаете сытный завтрак или перекус.

Для булочек смешивают 180 г творога 5%, 1 яйцо, 80 г муки, 0,5 ч. л. разрыхлителя, щепотку соли и измельченный зеленый лук. Влажными руками формируют булочки, выкладывают на пергамент, смазывают желтком и выпекают 30 минут при 180°C. Для начинки используют творожный сыр, свежий салат, огурец и слабосоленую рыбу или другие полезные варианты — курицу, индейку, авокадо, овощи.

Булочки получаются мягкими, с приятной текстурой и легкой кислинкой творога. Они отлично держат форму и не размокают от сочной начинки. Блюдо легко адаптировать под свои предпочтения, меняя начинку и добавляя любимые соусы на основе йогурта или авокадо.

