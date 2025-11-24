Реально сочные булочки по американскому рецепту — готовлю пышные пеканбоны с орехами

Пеканбоны — это знаменитые американские булочки, которые стоит попробовать приготовить дома. Они сочетают в себе нежность дрожжевого теста, теплоту корицы и насыщенный вкус карамели с орехами.

Для булочек мне понадобится: мука (500 г), сухие дрожжи (7 г), молоко (250 мл), яйцо (1 шт.), сахар (70 г), мягкое сливочное масло (60 г), соль. Для начинки и заливки: сливочное масло (100 г), сахар (100 г), корица (4 ч. л.), орехи пекан (100 г), карамельный соус (250 г).

Сначала готовлю опару: в теплом молоке растворяю дрожжи, сахар и 5 столовых ложек муки. Оставляю на 15-20 минут в тепле, пока не появится пенная шапка. Добавляю оставшуюся муку, яйцо, мягкое масло и соль. Замешиваю мягкое эластичное тесто около 10-15 минут. Накрываю и убираю в тепло на 1 час, пока оно не удвоится. Подошедшее тесто раскатываю в прямоугольный пласт толщиной 5 мм. Смазываю размягченным маслом (100 г), посыпаю смесью сахара и корицы. Плотно сворачиваю в рулет и нарезаю на 12 равных частей. На дно формы для выпечки наливаю карамельный соус и равномерно рассыпаю орехи пекан. Сверху выкладываю нарезанные булочки срезом вверх. Накрываю полотенцем и оставляю на 30 минут. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут до золотистого цвета. Даю постоять в форме 5 минут, затем переворачиваю на блюдо, чтобы карамель оказалась сверху.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.