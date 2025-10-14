Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 06:44

Булочки-лентяйки за 15 минут: готовлю вкуснятину из яблок на перекус или завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти булочки я начал готовить, когда у меня однажды осталось слишком много яблок и нужно было срочно их куда-то пристроить. Меня удивило, как на обычной сковороде получается такая воздушная и нежная выпечка. Теперь это мой любимый способ быстро сделать вкусный завтрак, когда нет времени ждать, пока прогреется духовка.

Для теста я смешиваю 250 г муки, чайную ложку разрыхлителя, 2 столовые ложки сахара и щепотку соли. Добавляю 150 мл кефира и 2 столовые ложки растительного масла, замешиваю мягкое тесто. Оно должно быть эластичным, но не липнуть к рукам.

Для начинки я очищаю 2 яблока от кожуры и семечек, нарезаю мелкими кубиками. Обжариваю их на сковороде со столовой ложкой сливочного масла и чайной ложкой корицы до мягкости. Раскатываю тесто в прямоугольный пласт, равномерно распределяю яблочную начинку и сворачиваю в плотный рулет. Нарезаю его на порционные булочки толщиной 2–3 см. Обжариваю на сухой сковороде под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подаю теплыми, посыпав сахарной пудрой.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
