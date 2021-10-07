«Будет как новенький»: друг о состоянии избитого в метро Москвы бармена

Александр — друг избитого в Москве бармена Романа Ковалёва — рассказал NEWS.ru о его состоянии. Он отметил, что пострадавший идёт на поправку и скоро «будет как новенький». На 25-летнего молодого человека 4 октября напали трое уроженцев Дагестана, когда он вступился за оскорбляемую ими девушку. Инцидент произошёл в вагоне поезда столичного метро.

С ним всё хорошо, идёт на поправку. Через три-четыре месяца будет как новенький. Он (Роман Ковалёв. — NEWS.ru) добрый, отличный парень! Всегда поможет, подскажет, — отметил собеседник.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству возбудить против троих мужчин, избивших человека в московском метро, дело о покушении на убийство. Также против приезжих откроют производство о насилии в отношении представителя власти. Сейчас потерпевший находится в больнице. Черёмушкинский суд Москвы арестовал злоумышленников на два месяца.

До этого сообщалось, что в подмосковном Раменском произошла жестокая драка. Одну школьницу избили до потери сознания, «прыгая на голове» у девочки. Она серьёзно пострадала. Очевидцы видели, как одна из школьниц прыгала на голове у пострадавшей сверстницы. При этом другие участники держали девушку, чтобы она не сбежала, пока её бьют.