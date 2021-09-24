«Прыгали на голове»: в Подмосковье школьницу избили до потери сознания

В подмосковном Раменском произошла жестокая драка. Одну школьницу избили до потери сознания, «прыгая на голове» у девочки. Об этом сообщается в паблике «Раменское. Жуковский» во «ВКонтакте».

Девочка серьёзно пострадала. Очевидцы видели, как одна из школьниц прыгала на голове у пострадавшей сверстницы. При этом другие участники избиения держали девушку, чтобы она не сбежала.

Они избили девушку до полусмерти в Холодово на кругу, а эта красотка прыгала на её голове пока «хлопцы» держали её за руки, — пишет автор сообщения.

В итоге подростки покинули место инцидента, а избитую школьницу госпитализировали. В каком она находится состоянии на данный момент, не уточняется.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы выясняют все обстоятельства драки, которая произошла между учащимися столичной школы № 587. Конфликт между школьниками вспыхнул после субботника, рассказала директор учреждения Екатерина Тихомирова.

По её словам, одноклассники не поделили девушку. Один из подростков ударил своего оппонента острым предметом, но, к счастью, «серьёзных повреждений никто из них не получил».