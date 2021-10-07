Бастрыкин поручил завести дело о покушении на убийство после драки в метро

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству возбудить против троих мужчин, избивших человека в московском метро, дело о покушении на убийство. Также против приезжих откроют производство о насилии в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба СК.

В связи с тем, что в действиях мужчин, наносящих множественные удары руками и ногами в область головы потерпевшего, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений), о чем свидетельствуют зафиксированные на видеозаписи циничные и жестокие действия нападавших, Председатель СК России поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело по данной статье, а также по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и немедленно приступить к его расследованию, — говорится в сообщении.

4 октября трое уроженцев Дагестана избили в московском метро жителя Москвы. Изначально они стали приставать к девушке в вагоне и оскорблять её. Конфликт начался после того, как молодой человек заступился за девушку.

Сейчас потерпевший находится в больнице. Черёмушкинский суд Москвы арестовал злоумышленников на два месяца.