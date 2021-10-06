«В очень плохом состоянии»: подробности о парне, избитом дагестанцами

Молодой житель Москвы, который 4 октября заступился за девушку в московском метро и был избит тремя дагестанцами, находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как очень тяжёлое. Об этом рассказала одна из его руководителей Галина, передаёт RT.

По словам менеджера кафе, Роман Ковалёв — самый «лучший сотрудник», спортсмен и вообще неконфликтный парень . Женщина пояснила, что он всегда отличался исключительно положительными характеристиками.

В принципе, неудивительно, почему он за девушку заступился. Порядочный, честный, волевой характер. Вообще неконфликтный парень. Вступиться мог, но он даже матом не ругается. Роман лежит в больнице в очень плохом состоянии. К нему не пускают никого — ни из близких, ни из друзей. Очень плохое состояние. Очень жалко, — сказала собеседница издания.

Черёмушкинский суд Москвы на два месяца арестовал двоих из трёх мужчин, избивших Романа в метро 4 октября, когда он заступился за девушку.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском произошла жестокая драка. Одну школьницу избили до потери сознания, «прыгая на голове» у девочки.

Девочка серьёзно пострадала. Очевидцы видели, как одна из школьниц прыгала на голове у пострадавшей сверстницы. При этом другие участники держали девушку, чтобы она не сбежала, пока её бьют.