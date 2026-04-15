Бросьте семена в апреле — и все лето будете любоваться каскадом нежных абрикосовых цветов. Многолетник — находка для сада

Катарантус ампельный «медитерранеан абрикосовый» — это вечнозеленый многолетник, который в условиях средней полосы выращивают как однолетник. Его длинные ниспадающие побеги достигают 50–75 см, усыпаны глянцевыми темно-зелеными листьями и крупными цветками диаметром до 5–6 см нежного абрикосово-розового оттенка.

Высота самого кустика при этом составляет всего 10–15 см, зато побеги создают эффект живого водопада. Цветение начинается в конце весны и продолжается до середины осени — с мая по октябрь. Этот сорт удивительно неприхотлив: он прекрасно переносит жару и засуху, устойчив к болезням и не требует частого ухода.

Размножается семенами, которые высевают на рассаду в феврале-марте. В открытый грунт высаживают в мае-июне, когда минует угроза заморозков.

Идеально подходит для подвесных корзин, балконных ящиков, контейнеров и как почвопокровное растение. Посадите этот солнечный катарантус — и он подарит вашему саду долгое, обильное цветение и теплую абрикосовую гамму до самой осени.

