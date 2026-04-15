15 апреля 2026 в 15:00

Бросьте семена в апреле — и все лето будете любоваться каскадом нежных абрикосовых цветов. Многолетник — находка для сада

Фото: D-NEWS.ru
Катарантус ампельный «медитерранеан абрикосовый» — это вечнозеленый многолетник, который в условиях средней полосы выращивают как однолетник. Его длинные ниспадающие побеги достигают 50–75 см, усыпаны глянцевыми темно-зелеными листьями и крупными цветками диаметром до 5–6 см нежного абрикосово-розового оттенка.

Высота самого кустика при этом составляет всего 10–15 см, зато побеги создают эффект живого водопада. Цветение начинается в конце весны и продолжается до середины осени — с мая по октябрь. Этот сорт удивительно неприхотлив: он прекрасно переносит жару и засуху, устойчив к болезням и не требует частого ухода.

Размножается семенами, которые высевают на рассаду в феврале-марте. В открытый грунт высаживают в мае-июне, когда минует угроза заморозков.

Идеально подходит для подвесных корзин, балконных ящиков, контейнеров и как почвопокровное растение. Посадите этот солнечный катарантус — и он подарит вашему саду долгое, обильное цветение и теплую абрикосовую гамму до самой осени.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
Посадите в апреле — дважды за лето сад окутают белоснежные махровые шары с золотистыми серединками. Многолетник-трудяга
Посадите в апреле — дважды за лето сад окутают белоснежные махровые шары с золотистыми серединками. Многолетник-трудяга
Привезла семена из Франции — и в июле сад засиял карминно-розовыми звездами. Чудо-многолетник
Прыскаю в огороде — муравьев и след простыл! Результат сразу! Простой работающий рецепт
Как выбрать рассаду в садовом центре: 5 признаков качественных растений
Из семечка в живую изгородь с медовым ароматом: клематисы и рядом не стояли
Мария Левицкая
М. Левицкая
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

