Брауни с вишней на сковороде за 15 минут! Шедевр из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Брауни с вишней на сковороде. Шоколадное наслаждение за 15 минут! Этот нежный шоколадный брауни с сочной вишней покорит вас с первого кусочка! Идеально, когда хочется быстрого и полезного десерта. Вишня придаёт приятную кислинку, а шоколадная глазурь делает его по-настоящему праздничным. На 100 граммов всего 130 калорий.

Ингредиенты

Сметана 10% — 60 г

Яйца — 2 шт.

Подсластитель — 4 саше

Вишня без косточек — 100 г

Молоко — 100 мл

Рисовая мука — 80 г

Какао-порошок — 20 г

Черный шоколад — 50 г

Разрыхлитель — ½ ч. л.

Приготовление:

1. Взбейте яйца с подсластителем, добавьте сметану, какао, молоко, муку и перемешайте. Введите растопленный шоколад и вишню (без лишнего сока), перемешайте.

2. Вылейте тесто на разогретую смазанную сковороду (Ø 26 см).

3. Готовьте 10-15 минут под крышкой на медленном огне. Проверьте зубочисткой.

Глазурь: смешайте молоко (80 мл), какао (20 г) и крахмал (½ ч. л.). Варите до загустения, полейте брауни. Подавайте тёплым с чашкой кофе!

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