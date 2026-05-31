Пока вишня цветет, не зевайте: простой уход спасает урожай от пустых веток

Многие считают вишню неприхотливым деревом, которое растет почти само по себе. Но именно в период цветения ей нужен особый уход. Несколько простых действий в мае помогают сохранить завязи и получить гораздо больше крупных и сочных ягод летом.

Главное в это время — не допускать пересыхания почвы. После схода талой воды земля быстро теряет влагу, особенно в теплую погоду. Если вишне не хватает воды, дерево начинает сбрасывать часть цветков, чтобы сохранить силы. Поэтому при сухой погоде вишню обязательно поливают, а почву вокруг ствола мульчируют травой, компостом или опилками.

Не менее опасны для цветущего дерева возвратные заморозки. Даже небольшое похолодание может погубить цветки и оставить дачника без урожая. Многие садоводы заранее опрыскивают вишню препаратом «Эпин», который помогает растениям легче переносить стресс и перепады температуры.

Во время цветения полезно подкормить дерево калием и фосфором. Эти элементы делают ягоды более сладкими и крупными. Также вишне нужен кальций, чтобы завязи не осыпались. Хорошо работает настой золы с небольшим количеством борной кислоты.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после правильной подкормки завязей стало заметно больше. Она также советует поливать вишню вечером теплой водой, чтобы влага дольше сохранялась в почве.

