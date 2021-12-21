Братские могилы по ГОСТу: как МЧС разработало порядок массовых погребений

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ разработал национальный стандарт ГОСТ «Захоронение срочное трупов в военное и мирное время. Общие требования». Документ вступает в силу с февраля 2022 года. Он определяет действия властей для быстрой организации массовых похорон людей и животных, погибших в результате войн или чрезвычайных ситуаций, например землетрясений или эпидемий. Документ содержит рекомендации, например, по выбору мест и процедурам организации братских могил, а также предписывает властям российских субъектов создавать запасы патологоанатомических мешков, гробов и дезинфицирующих средств. Кроме этого, в стандарте прописаны алгоритмы работы специальных команд по массовому погребению в кратчайшие сроки и с наименьшими трудозатратами. Подробности — в публикации NEWS.ru.

Война и мир

Стандарт обнародован на сайте МЧС. Правила его применения установлены в ст. 26 ФЗ «О стандартизации в РФ», которая гласит, что «документы национальной системы стандартизации применяются на добровольной основе одинаковым образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции (товаров, работ, услуг), если иное не установлено законодательством РФ». Условия их применения устанавливаются в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании».

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации и проведению комплекса мероприятий по захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также, в случае необходимости, в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени, — говорится в документе.

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Места захоронения определяется властями региона или органом местного самоуправления, на территориях которых они создаются. Погребение может производиться путём захоронения в могилу, кремации с последующим захоронением урны с прахом, а также предания воде.

Выбор соответствующего места захоронения определяется правилами застройки населённого пункта с учётом гидрогеологических характеристик, рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду, а также в соответствии с санитарными правилами и нормами. Выбор участка «должен обеспечивать неопределённо долгий срок существования места погребения».

Захоронения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от жилых массивов и не менее одного километра от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения.

Нельзя устраивать такие объекты в санитарной зоне источника водоснабжения, минерального источника, а также санитарного курорта. Запрет в том числе распространяется на берега водоёмов, используемых для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей, а также на затапливаемые, подверженные оползням и обвалам заболоченные территории и участки с высоким уровнем грунтовых вод.

Создание новых и реконструкция действующих мест погребения возможны при наличии положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы.

mchs.gov.ru

Размер мест погребения не может быть более 40 гектаров, но превышение допустимо, «если градостроительная ситуация требует большей площади». В этом случае участок предписано членить на территории, разделённые зоной моральной защиты (ЗМЗ) так, чтобы каждый из этих наделов не превышал по площади 40 гектаров и мог функционировать как самостоятельное место захоронения.

Располагать в зоне моральной защиты захоронения, в том числе и после кремации, не разрешается. Ширину зоны моральной защиты рекомендуется принимать не менее 40 метров, — говорится в документе.

Колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом погибших рекомендуется размещать на участках за пределами мест возможных захоронений на расстоянии не менее 50 метров от жилой и общественной застройки.

Запасы гробов

В военное и мирное время региональные власти и органы местного самоуправления создают и накапливают средства для срочного захоронения и обеззараживания, «исходя из прогнозируемых объёмов работ по срочному захоронению трупов». Сюда входят средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, запасы гробов или материалов для их изготовления, патологоанатомические мешки, хлорная известь, горюче-смазочные материалы для транспортного обеспечения, а также органоминеральные смеси и активные добавки, предназначенные для укрепления грунта.

Запасы гробов и мешков для трупов в мирное время создаются «из расчёта 30% от прогнозируемых безвозвратных потерь», запасы средств дезинфекции — из расчёта 40%, при этом 10% таких средств может быть использовано для противоэпидемических мероприятий в местах первоначального нахождения погибших.

Также властям предписано оснащать органы гражданской обороны техникой, а исходя из планируемого объёма работ по срочному захоронению «учитывать возможность привлечения дополнительных технических средств других организаций, в особенности это касается землеройной техники (экскаваторов) и транспортных средств, на которых будет осуществляться транспортирование трупов к месту захоронения».

mchs.gov.ru

Запасы материально-технических средств, предназначенных для нужд гражданской обороны, могут быть использованы для проведения срочного захоронения трупов в мирное время, — говорится в документе.

Для срочного захоронения трупов органам власти будет рекомендовано образовывать специально подготовленные команды либо группы. Их необходимо создавать на базе специализированных ритуальных служб для сбора и доставки трупов к месту захоронения, транспортировки со сладов гробов (герметичных пакетов или контейнеров), обеззараживания и захоронения трупов. Контроль за созданием таких структур, а также методическое руководство и координацию их работы осуществляют органы МЧС.

Групповое погребение допускается как в индивидуальные могилы, так и в общую. Тело при этом должно помещаться на глубину не менее 1,5 метров. По горизонтали расстояние между гробами должно быть не менее 0,5 метра, такая же дистанция рекомендована при размещении гробов в несколько уровней по вертикали.

Глубина при захоронении в два уровня должна быть не менее 2,5 метра, дно могилы должно быть выше уровня грунтовых вод как минимум на 50 сантиметров, толщина земли от верхнего слоя гробов до поверхности должна быть не менее одного метра, а надмогильный холм — не менее полуметра.

Для ускорения минерализации трупов на дне братских могил устраиваются канавки и поглощающий колодец, а также закладывается вентиляционный канал от дна до верха могилы, — сказано в стандарте.

Надзор и контроль

Для предотвращения распространения особо опасных инфекционных заболеваний захоронение умерших от таких заболеваний совершается в оцинкованных, герметически запаянных гробах непосредственно из патологоанатомического отделения. Захоронение трупов с высоким радиационным фоном допускается на специально отведённом участке места захоронения.

Извлечение останков из братской могилы возможно в случаях перезахоронения всех захоронённых по решению органов региональной власти или местного самоуправления при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

mchs.gov.ru

Санитарно-эпидемиологический надзор и экологический контроль за состоянием мест погребения осуществляются Роспотребнадзором и его подразделениями. Для выявления фактов неблагоприятного воздействия таких захоронений на окружающую среду и здоровье человека действует система санитарного и экологического мониторинга, которую составляют Роспотребнадзор, ФСБ, ФСО, МВД, Минобороны, ФСИН, Главное управление специальных программ и Управление делами президента РФ, а также Федеральное медико-биологическое агентство.

В документе также приводятся примеры организации захоронений и затраты на их организацию. Например, для захоронения 100 погибших в одной братской могиле при нормальных условиях работы потребуется затратить 368,5 человеко-часа. А для погребения 1000 человек в течение трёх суток потребуется привлечь две единицы инженерной техники и 16 человек. Без использования техники для этого потребуется привлечь 250 человек.

NEWS.ru направил запросы в Росстандарт и ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ с просьбой прокомментировать почему необходимость в новом документе возникла именно сейчас. Однако там не смогли предоставить оперативный комментарий.