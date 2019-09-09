Народный артист России Михаил Боярский считает, что сигареты должны быть доступны для тех, кому трудно их покупать.
Актёр поддерживает введение минимальной цены на табак и считает, что такая мера не повлияет на число курящих детей, передаёт «
Что касается вашего покорного слуги, то я заплачу любые деньги лишь бы покурить, — подчеркнул он.
Боярский добавил, что люди начинают употребление табачной продукции вне зависимости от её цены.
Как писал News.ru, единая минимальная цена на табачные изделия может быть установлена в России. В настоящее время каждая марка сигарет имеет свою индивидуальную стоимость. По словам первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова, нововведение поможет пресечь ввоз контрафактной и контрабандной продукции из ближнего зарубежья.