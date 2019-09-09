https://static.news.ru/photo/bda9d22e-d2f7-11e9-83b2-fa163e074e61_660.jpg Михаил Боярский Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Народный артист России Михаил Боярский считает, что сигареты должны быть доступны для тех, кому трудно их покупать.

Актёр поддерживает введение минимальной цены на табак и считает, что такая мера не повлияет на число курящих детей, передаёт « Говорит Москва ».

Что касается вашего покорного слуги, то я заплачу любые деньги лишь бы покурить, — подчеркнул он.

Боярский добавил, что люди начинают употребление табачной продукции вне зависимости от её цены.

Как писал News.ru, единая минимальная цена на табачные изделия может быть установлена в России. В настоящее время каждая марка сигарет имеет свою индивидуальную стоимость. По словам первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова, нововведение поможет пресечь ввоз контрафактной и контрабандной продукции из ближнего зарубежья.