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Единая минимальная цена на табачные изделия может быть установлена в России. В настоящее время каждая марка сигарет имеет свою индивидуальную стоимость.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова, нововведение поможет пресечь ввоз контрафактной и контрабандной продукции из ближнего зарубежья.

Должен быть определённый и единый минимум, меньше которого легальная пачка сигарет стоить не может, — пояснил депутат «Парламентской газете».

Он также отметил, что более 95% всех сигарет стоят больше 90 рублей за пачку, а значит, минимальная цена может быть установлена на уровне 85 рублей.

Согласно данным парламентария, в 2018 году контрафактных изделий на российском рынке оказалось около 80%, а федеральный бюджет от этого потерял около 50 млрд рублей.

Оценить ущерб полиция сможет только при наличии единой минимальной цены, но сегодня у неё такого инструмента нет, — добавил Катасонов.

При этом, если инициатива будет принята, то минимальную цену на сигареты будет устанавливать не производитель, а государство, и она будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться.

Ранее News.ru писал о том, что курильщиков среди москвичей чуть меньше, чем в среднем по России. Причём жители столицы чаще переходят на использование электронных сигарет.