https://static.news.ru/photo/d6697b40-c57b-11e9-8b3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Курильщиков среди москвичей чуть меньше, чем в среднем по России. Причём жители столицы чаще переходят на использование электронных сигарет

Исследование проводил Kantar, сообщает «Интерфакс». Из его результатов следует, что в Москве только традиционные сигареты курят 27%. Этот показатель по стране составляет 30%. Лишь 2% россиян используют электронные устройства доставки никотина и нагревания табака, причём в Москве таких людей чуть больше — 2,5%.

Все опрошенные пользователи электронных сигарет заявили, что ранее курили обычные. Большинство респондентов — 76% — сообщили, что перешли на новые устройства, чтобы попробовать что-то менее вредное для здоровья. Половина опрошенных сказала, что ушла от традиционных сигарет из-за неприятного запаха на руках и одежде, еще 22% заявили, что им не нравится вкус сигарет.

Ранее замдиректора НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей при Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина Константин Лактионов заявил, что вреда для здоровья от курения IQOS меньше, чем от обычных сигарет. По словам специалиста, температура, при которой происходит попадание канцерогенных веществ в организм, играет немаловажную роль, и IQOS в этом смысле — «меньшее зло». Вместе с тем он напомнил о вреде курения.

Лактионов отметил, что сигареты приводят к возникновению более чем 10 злокачественных образований — от рака лёгких и до рака кишечника. В свою очередь курение сигар предрасполагает к развитию рака ротовой полости, а курение трубки — к развитию рака губы, писал News.ru.