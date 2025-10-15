Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 11:49

Бородин призвал лишать иноагентов и экстремистов российского гражданства

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Людей, признанных иностранными агентами или экстремистами, следует лишать российского гражданства, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, данная мера положительно скажется на развитии страны.

Многие иноагенты получают большие пенсии. Они могут класть средства на счета и преумножать свои доходы. Поэтому считаю, что их как минимум нужно лишать пенсии. В целом было бы правильно лишить их российского гражданства. Если человек признан иноагентом или экстремистом, это же доказывает, что он работает на западные организации, получает за это финансирование. Зачем нам такие люди? — пояснил Бородин.

Он подчеркнул, что пенсии для иноагентов не должны выплачиваться за счет российских налогоплательщиков. Таким образом, по словам главы ФПБК, организация намерена подготовить документ и выдвинуть инициативу о лишении таких лиц гражданства для внесения изменений в законодательство.

Многие сейчас скажут, что мера радикальная, что мы таким образом хайпуем. Но это делается не ради хайпа, мы хотим, чтобы в нашей стране было меньше предателей и чтобы Россия развивалась. Эти личности оскорбляют нашу страну, власть, солдат, защищающих Родину. Нередко они поддерживают и продвигают ЛГБТ-тему (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). На них смотрит молодежь. Так что нужно лишать таких личностей гражданства РФ. Предал Родину, уехал из страны, так пусть уезжает навсегда, — резюмировал Бородин.

Ранее Черемушкинский суд Москвы вынес решение о штрафе в размере 40 тысяч рублей в отношении актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за нарушение требований законодательства об иностранных агентах. В частности, актер не предоставил в уполномоченный орган необходимые сведения о своей деятельности в качестве иноагента.

