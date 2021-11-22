«Борьба с ветряными мельницами»: Шкуматов об «уголовке» для лихачей

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов считает, что введением уголовной ответственности для лихачей не искоренить неоднократные нарушения ПДД на дороге. Эксперт в беседе с NEWS.ru назвал эту инициативу депутатов «борьбой с ветряными мельницами» и подчеркнул, что в случае ужесточения наказания лихачи будут создавать закрытые сообщества и «не палиться» в соцсетях.

С закручиванием гаек, может быть, ситуация улучшится. Все сигнал услышат, будут не палиться в соцсетях, будут [создавать] закрытые сообщества. Если сейчас они открытые, то будут закрытые. Чтобы туда попасть, надо будет вести оперативную работу, внедряться, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что многие молодые водители хотели бы соревноваться друг с другом и оттачивать своё мастерство в том же дрифте на полигонах, но у них нет такой возможности. Вокруг Москвы всего три гоночных трека и цены на них умопомрачительные.

Очень много молодых людей дрифтят на дороге, потому что это социальное явление, связанное с возрастом. <...> Вместо того чтобы заняться созданием юношеских спортивных клубов, где они могли бы соревноваться друг с другом, оттачивать своё мастерство, пусть даже в дрифте, вместо этого сейчас будет «уголовка», — возмутился Шкуматов.

Эксперт отметил, что если сейчас всех лихачей пересажать, то молодёжное автомобильное движение никуда не денется, а будет загнано в подполье, но от этого ничего не изменится.

Если это явление органически растёт из-за каких возрастных особенностей при определённом уровне гормонов, ну хорошо, этих посадите, потом следующее поколение придётся сажать, потом ещё сажать. <...> Вся эта история — как борьба с ветряными мельницами, — считает координатор движения «Синие ведёрки».

По его словам, государство может либо уничтожить эту субкультуру, либо направить её в разумное русло. Шкуматов отметил, что не проводится никакой работы для создания автомобильных спортивных полигонов и гоночных треков.

Журналист подчеркнул, что инициатива ввести уголовное наказание для лихачей появилась после ДТП на Кутузовском проспекте, в котором насмерть разбился блогер Саид Губденский, выехавший на встречную полосу. При этом никто не говорит про отбойник на этом участке дороги, хотя там регулярно бьются машины, причём не блогеров или мажоров, а простых людей.

Почему про отбойник не говорит никто, а целая Госдума будет разрабатывать законопроект об уголовной ответственности [для водителей-лихачей]. Там причина смертности на Кутузовском проспекте не в блогерах, а в отсутствии отбойника. Рядом проходит Звенигородское шоссе, где в 25 раз меньше смертность, чем на Кутузовском, — добавил Шкуматов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на Совете Думы планируется рассмотреть инициативу по введению уголовной ответственности для неоднократных нарушителей ПДД, создавших опасность для жизни людей. Политик назвал недопустимыми ситуации, когда молодые люди лихачат на дороге и устраивают гонки, чтобы «прославиться в социальных сетях».