Большинство сотрудников ушедших из России компаний нашли новую работу Опрос «Зарплата.ру»: 78% сотрудников ушедших из РФ компаний нашли новое место работы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Результаты опроса, проведенного исследовательски центром «Зарплата.ру», показали, что 78% сотрудников компаний, которые решили покинуть российский рынок, к настоящему моменту снова трудоустроены. У более чем половины из них вырос месячный доход, передает ТАСС. В исследовании участвовали 2,2 тысячи человек. Опрос проводился в период с 17 по 25 октября.

По данным опроса, большая часть сотрудников (78%), которая была вынуждена сменить работу, уже смогла трудоустроиться в компании, в основном работающие в сферах IT, продаж, финансов, транспорта, строительства, промышленности, сфере услуг. Как отмечает половина опрошенных (51%), на новом месте они стали больше зарабатывать, — говорят авторы исследования.

У 11% респондентов, которые работали на покинувшие российский рынок компании, сменился руководитель. Еще у 6% поменялись должность или отдел. Все названное выше претерпело изменения у 14% опрошенных. Отмечается, что 53% респондентов продолжают трудиться на прежних условиях.

В связи с тем, что их организация завершила деятельность в РФ, 30% прекратили работать. Свои предприятия покинули 16% работников после выкупа активов российскими организациями.

Ранее гендиректор технологической группы Rocket Humans Анастасия Ускова заявила NEWS.ru, что ряд российских топ-менеджеров увольняется для отъезда из России, а часть из них сокращают в целях экономии. По ее словам, работодатели в новых условиях не торопятся инвестировать по-крупному — в том числе в кадры. Теперь кандидатов отбирают более тщательно, порой арендуют их или нанимают внештатных сотрудников.