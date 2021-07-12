Большинство россиян выступили против сбора биометрических данных

Предложения о сдаче биометрических данных получал каждый третий россиянин. Треть из них воспользовалась данным предложением. Такие данные онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob приводит РИА Новости.

По данным исследования. если речь не шла о ситуациях с получением загранпаспортов и виз, только 13% опрошенных рассказали о наличии у них возможности сдать биометрию. При этом к мужчинам с подобным предложением обращались немного чаще, чем к женщинам — 15% против 11%. В подавляющем большинстве подобные предложения поступали от банков.

Согласились на процедуру сдачи биометрии 35% россиян. По словам сторонников данной технологии, она облегчит пользование различными сервисами — особенно мобильными приложениями банков.

При этом 44% граждан отказались от процедуры, опасаясь утечек и недобросоветсного использования информации, а также необоснованностью использования данных там, где без них можно обойтись.

21% респондентов пока не определились с решением по вопросу.

Исследование показало. что мужчины отказываются от подобных предложений чаще женщин — 48% против 38%. В свою очередь, биометрически данные различным организациям доверили 38% женщин и 32% мужчин.

Ранее в Минтрансе назвали срок внедрения биометрии на общественном транспорте.