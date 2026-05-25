Больше никакой квашеной капусты! Готовлю невероятное кимчи из спаржи по-корейски

Кимчи из спаржи проще, чем из капусты. Не надо засаливать на ночь, не надо промывать. Просто смешал все в миске, утрамбовал в банку, накрыл бумагой.

Что понадобится

150 г спаржи (без жестких концов), 50 г лука-порея (очищенного, разрезанного на четвертинки и тонко нарезанного), 50 г яблока (неочищенного, натертого на терке), 5 г измельченного имбиря, 5 г измельченного чеснока, 10 г хлопьев чили гочугару, 15 мл рыбного соуса (или мисо/доенджанг для вегетарианцев).

Как я готовлю

Спаржу нарезаю кусочками нужного размера. Если планирую использовать для пирога — размером с пирог. Если как закуску — на небольшие кусочки.

В большой миске смешиваю лук-порей, яблоко, имбирь, чеснок, гочугару и рыбный соус до консистенции грубой пасты. Добавляю спаржу, перемешиваю руками, слегка надавливая на овощи, чтобы ускорить ферментацию.

Перекладываю в чистую стеклянную емкость. Накрываю поверхность пергаментной бумагой или пищевой пленкой (чтобы минимизировать контакт с кислородом), затем закрываю крышкой.

Оставляю при комнатной температуре на 3–5 дней. Пробую каждый день. Когда кислинка становится идеальной — убираю в холодильник.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Ожидал, что кимчи из спаржи — это просто экзотика. А оказалось — это вкусно и просто. Спаржа остается хрустящей, острота приятная, кислинка нарастает постепенно. Советую не брать слишком толстую спаржу — молодая, тонкая лучше впитывает маринад.