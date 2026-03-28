Больше никаких котлет! Вот секрет сочных кефтедес — рецепт из Греции на 20 минут

Кефтедес — это не просто котлеты, а настоящий гастрономический символ Греции. Их магия кроется в гармонии мясного фарша с сочными овощами, свежей зеленью и характерными специями, которые создают неповторимый средиземноморский аккорд в каждом кусочке.

Что понадобится

Готовый мясной фарш (говяжий или смешанный) — 500 г, белый хлеб (мякоть) — 2 ломтика, молоко — 100 мл, репчатый лук, яйцо, яблоко, свежая петрушка — пучок, сушеная мята — 1 ч. л., молотая корица — 0,5 ч. л., соль — по вкусу, молотый черный перец — по вкусу, растительное масло для жарки — 200–250 мл.

Как готовлю

Мякоть белого хлеба залейте молоком для размягчения. Лук мелко порубите, яблоко очистите и натрите на мелкой терке, петрушку измельчите.

В глубокой миске соедините мясной фарш, отжатый от молока хлеб, лук, тертое яблоко, петрушку, яйцо, сушеную мяту и корицу. Тщательно посолите и поперчите.

Интенсивно вымешивайте фарш руками не менее 7 минут, а затем отбейте его о дно миски для лучшей структуры. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте фарш при комнатной температуре на 20 минут для созревания и соединения вкусов.

Сформируйте из фарша небольшие шарики размером с грецкий орех. В глубокой сковороде или сотейнике хорошо разогрейте растительное масло. Обжаривайте котлеты порциями по 5 минут с каждой стороны до образования равномерной золотистой корочки.

Готовые кефтедес выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими с овощным гарниром, картофелем или традиционным греческим соусом дзадзики.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
