Больше не нужно давиться сухой грудкой: треугольники с куриной начинкой — и на завтрак, и на ужин

Треугольники с куриной начинкой — блюдо, которое одинаково хорошо подходит и для завтрака, и для ужина. Сочная курица, обжаренная с овощами, и тягучий сыр внутри хрустящей лепешки создают настоящий взрыв вкуса.

Теперь не нужно давиться сухой грудкой — начинка получается невероятно сочной и ароматной.

Для приготовления понадобится: 4-5 лепешек тортилья, 400 г куриного филе, 1 луковица, 1 морковь, 1 болгарский перец, 150 г сыра, соль, перец.

Рецепт: куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на разогретой сковороде до золотистой корочки, затем уберите в сторону. В этой же сковороде обжарьте лук, морковь и болгарский перец, нарезанные мелкими кубиками, в течение 5 минут. Верните курицу к овощам, перемешайте, обжарьте еще 2–3 минуты, посолите и поперчите.

Тортильи слегка смочите водой, разрежьте каждую пополам. На каждую половинку выложите начинку, добавьте кусочек сыра, сверните в треугольник. Переложите треугольники на противень или в форму, сверху посыпьте оставшимся сыром и запекайте в разогретой до 200 °C духовке 10 минут.

