Картофельные «лодочки» с фаршем и сырной шапочкой. Порционное горячее на Новый год: сытно и вкусно

В разгар новогоднего праздника так важно, чтобы угощения были не только вкусными, но и удобными: чтобы их легко было взять, не нуждаясь в разделении на тарелке. Картофельные «лодочки» — это именно та порционная магия, которая заменяет собой и гарнир, и горячую закуску. Их прелесть — в идеальном дуэте: нежная мякоть запеченного картофеля становится съедобной формой для сочного мясного фарша, а сверху все увенчивается золотистой сырной шапочкой. Это блюдо гарантированно станет хитом вашего стола, потому что сочетает в себе домашнюю сытность, праздничный вид и абсолютное удобство.

Рецепт

Для приготовления вам потребуется: 4 крупные продолговатые картофелины, 300 г мясного фарша, луковица, 150 г твердого сыра, 2 ст. л. сметаны, соль, перец, растительное масло. Картофель тщательно вымойте. Разрежьте каждую картофелину вдоль пополам. Аккуратно ложкой выскоблите часть мякоти, чтобы получились «лодочки» с бортиками толщиной около 5–7 мм. Мякоть не выбрасывайте. Картофельные половинки слегка посолите, смажьте маслом и отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 20 минут. Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности, добавьте фарш и обжаривайте до готовности, посолите и поперчите. Смешайте фарш с оставшейся картофельной мякотью и сметаной. Достаньте запеченные основы, наполните их фаршевой начинкой, сверху обильно посыпьте тертым сыром. Верните в духовку еще на 15–20 минут до полной готовности картофеля и расплавления сыра. Подавайте горячими, украсив зеленью, с дополнительной порцией сметаны.

