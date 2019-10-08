https://static.news.ru/photo/024c8514-ea60-11e9-9afe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сервис по поиску вакансий Superjob провёл исследование и выяснил, что 55% россиян считают, что сидеть в социальных сетях можно в 13–17 лет.

При этом 18% опрошенных считают, что тратить время на соцсети не нужно ни в каком возрасте. Остальные считают, что приемлемый возраст для появления собственных аккаунтов — 13 лет (26%), к более старшему, 16–17 лет, возрасту склоняются 29%, 13% считают, что пользоваться «ВКонтакте» или Instagram можно и до 13 лет, передаёт РИА Новости .

Около 20% родителей контролируют аккаунты своих детей 7–9 лет, зато 60% следят за происходящим на страницах подростков 13–15 лет. Лишь 3% подростков в возрасте 16–17 лет не интересуются, по словам их старших родственников, соцсетями.

Другой опрос, проведённый среди родителей зарегистрированных в соцсетях детей и подростков, показал, что три четверти из них провели беседу с детьми о безопасности в Интернете. Они обсуждали риск общения с незнакомцами, подозрительные комьюнити, безопасность личных данных и контент для взрослых.

Как писал News.ru ранее, россияне перестали делать культ из западного образования. Во всяком случае, когда речь идёт об их детях. ВЦИОМ выяснил, что 59% наших сограждан не хотят отправлять своих отпрысков грызть гранит науки за границу, предпочитая отечественные вузы.