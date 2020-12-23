Более половины работающих россиян не получат годовые премии в 2020 году

https://static.news.ru/photo/f48813d8-44f1-11eb-a31a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Больше половины трудоустроенных жителей России по итогам 2020 года не получат премию к Новому году, свидетельствуют данные исследования.

В этом году на годовую премию не рассчитывают 56% респондентов, и лишь 9% опрошенных заявили, что получат премиальные в полном объёме. В то же время 30% опрошенных россиян заявили, что не знают о том, выплатят ли им в этом году премию, пишет РИА Новости со ссылкой на опрос онлайн-сервиса по поиску работы и подбору кадров.

Самая большая доля россиян, рассчитывающих на годовую премию, трудится в сфере добычи сырья, а также на государственной службе. Премиальные в этих областях получат 27% и 18%, соответственно. Меньше других на премии по итогам года рассчитывают работники в сфере искусства, массмедиа и в продажах.

В сообщении отмечается, что предыдущие исследования показали готовность 41% российских компаний выплатить сотрудникам годовые премии. При этом около 39% трудоустроенных россиян заявляли, что готовы перерабатывать ради карьерного роста.

Ранее NEWS.ru писал, что 52% россиян рассматривают возможность сменить место работы в наступающем году. Каждый восьмой опрошенный намерен сменить профессию.