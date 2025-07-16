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16 июля 2025 в 11:40

Ресторатор высказался о российском аналоге оценки «Мишлен»

Ресторатор Миронов: российскому «Мишлену» нужны объективность и открытость

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российской системе оценки ресторанов, аналогичной «Мишлену», необходимы объективность и открытость, заявил NEWS.ru омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. По его мнению, существующие российские премии страдают от недостатка прозрачности, а многие достойные рестораны остаются без внимания. Он также добавил, что судить о новых инициативах можно будет только после публикации первых результатов.

Своя честная премия в ресторанном бизнесе, конечно, нужна. Сейчас существует несколько российских премий, но объективностью там и не пахнет. Хорошие рестораны они даже не замечают, работая только на пиарщиков. Что касается новых премий, то выводы можно будет сделать, увидев результаты. [Ей нужна] объективность, открытость судейства, максимальное количество оцениваемых ресторанов, независимая проверка результатов, — высказался Миронов.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов сообщил, что организация разрабатывает отечественный аналог гида «Мишлен» для оценки ресторанов. По его словам, новая система рейтинга, частью которой станет премия «Сервис-Страна», стартовала в июне после успешного тестирования в Челябинской области.

рестораны
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бизнес
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