Ресторатор высказался о российском аналоге оценки «Мишлен»

Российской системе оценки ресторанов, аналогичной «Мишлену», необходимы объективность и открытость, заявил NEWS.ru омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. По его мнению, существующие российские премии страдают от недостатка прозрачности, а многие достойные рестораны остаются без внимания. Он также добавил, что судить о новых инициативах можно будет только после публикации первых результатов.

Своя честная премия в ресторанном бизнесе, конечно, нужна. Сейчас существует несколько российских премий, но объективностью там и не пахнет. Хорошие рестораны они даже не замечают, работая только на пиарщиков. Что касается новых премий, то выводы можно будет сделать, увидев результаты. [Ей нужна] объективность, открытость судейства, максимальное количество оцениваемых ресторанов, независимая проверка результатов, — высказался Миронов.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов сообщил, что организация разрабатывает отечественный аналог гида «Мишлен» для оценки ресторанов. По его словам, новая система рейтинга, частью которой станет премия «Сервис-Страна», стартовала в июне после успешного тестирования в Челябинской области.