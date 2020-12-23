Более половины россиян планируют сменить работу в 2021 году

https://static.news.ru/photo/bf8198de-44d4-11eb-9920-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исследование, проведённое сервисом по поиску работы, показало, что 52% респондентов намерены сменить место работы в наступающем году. Каждый восьмой опрошенный намерен сменить профессию.

Десятая часть опрошенных начала задумываться об открытии собственного дела, ещё 10% получили в 2020 году повышение, передаёт RT.

Почти 20% респондентов хотят в 2021 году найти подработку и совмещать её с основной занятостью, 15% почувствовали необходимость повысить свою квалификацию и намерены это сделать.

В опросе принимали участие более 3,5 тыс. совершеннолетних россиян из разных регионов страны.

Как писал NEWS.ru, НИУ ВШЭ провёл опрос «Социальное самочувствие россиян», из которого следует, что свыше трети россиян в пандемию больше всего опасаются потерять работу или что им перестанут выплачивать зарплату.