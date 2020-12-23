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Более половины россиян планируют сменить работу в 2021 году

07:10, 23 декабря 2020 25
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исследование, проведённое сервисом по поиску работы, показало, что 52% респондентов намерены сменить место работы в наступающем году. Каждый восьмой опрошенный намерен сменить профессию.

Десятая часть опрошенных начала задумываться об открытии собственного дела, ещё 10% получили в 2020 году повышение, передаёт RT.

Почти 20% респондентов хотят в 2021 году найти подработку и совмещать её с основной занятостью, 15% почувствовали необходимость повысить свою квалификацию и намерены это сделать.

В опросе принимали участие более 3,5 тыс. совершеннолетних россиян из разных регионов страны.

Как писал NEWS.ru, НИУ ВШЭ провёл опрос «Социальное самочувствие россиян», из которого следует, что свыше трети россиян в пандемию больше всего опасаются потерять работу или что им перестанут выплачивать зарплату.

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