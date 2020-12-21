Россияне назвали страх потерять работу главным в пандемию

https://static.news.ru/photo/40d77b26-43e3-11eb-b930-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

НИУ ВШЭ провёл опрос «Социальное самочувствие россиян», из которого следует, что свыше трети россиян в пандемию больше всего опасаются потерять работу или же, что им перестанут выплачивать зарплату.

Эти страхи оказались более сильными, чем опасения в связи с возможным введением локдауна, режима самоизоляции или роста цен на запланированные покупки, сообщает ТАСС.

Основным экономическим риском в глазах граждан на фоне пандемии стала боязнь потери работы (37%), а также возможность невыплаты зарплат и пенсий (21%), — говорится в исследовании.

Лишь 17% респондентов сказали, что больше всего боятся инфляции, а сокращения накоплений из-за обесценивания боятся всего 4% россиян. Падения курса рубля считают крупным риском для своего финансового благополучия ещё 2% опрошенных.

Как сообщал NEWS.ru, в сентябре эксперты Центра развития Высшей школы экономики сообщили о значительном падении покупательской способности россиян во втором квартале 2020 года. Для анализа эксперты взяли покупательскую способность россиян на примере 12 основных пищевых продуктов: говядина, масло сливочное, молоко, хлеб белый и ржаной, рыба, чай и другие товары.