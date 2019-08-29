https://static.news.ru/photo/373cb8c8-ca23-11e9-92bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН

Оплатить проезд на железнодорожных платформах Белорусского, Савёловского, Курского и Рижского направлений к открытию Московских центральных диаметров можно будет при помощи более чем 200 валидаторов, сообщает «Москва 24».

Аппараты поставят на тех станциях, где нет турникетов, проезд можно будет оплатить картой «Тройка», банковской картой или смартфоном с поддержкой технологии NFC, сообщает сайт мэра столицы.

Как писал News.ru ранее, житель Подольска после запуска Московского центрального диаметра сможет сэкономить до 50 тысяч рублей на путь до столицы, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он назвал новый транспортный комплекс «мини-революцией».