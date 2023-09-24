Боец ВС РФ зашел в тыл солдатам ВСУ, ликвидировал их и попал на видео «РВ»: боец ВС РФ под Работино зашел в тыл солдатам ВСУ и ликвидировал их

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Боец 42-й дивизии 58-й армии ЮВО ВС РС в бою под Работино на Запорожском направлении зашел в тыл противника и ликвидировал двух военнослужащих ВСУ, видео с камеры квадрокоптера публикует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По его данным, героический поступок российский боец совершил в бою у Новопрокоповки.

На кадрах видно, что действия бойца оказались неожиданными для противника. Уничтожив их, он проверил укрытие, за которым могли скрываться другие украинские военные.

Военный корреспондент Андрей Руденко ранее опубликовал кадры уничтожения скоплений бойцов ВСУ. По его словам, видео снято в районе села Клещеевка. Военкор добавил, что ВСУ несут огромные потери, однако власти Украины внушают гражданам противоположное. Он считает, что для этого они используют хорошо продуманные информационные акции.



Ранее сообщалось, что подразделение ВСУ понесло существенные потери в результате боестолкновения у населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Противник угодил в ловушку, которую устроили бойцы спецназа «Осман». Украинские военные передвигались на бронемашинах MRAP и БМП-2. Техника была уничтожена. Кроме того, ВСУ потеряли около взвода пехоты.