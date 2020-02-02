https://static.news.ru/photo/1c40601c-45cd-11ea-9f9b-fa163e074e61_660.jpg Георгий Кушиташвили Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Знакомый чемпиона РФ по боксу Георгия Кушиташвили не может поверить, что спортсмен принимал наркотические вещества. Он считает, что запрещённые препараты обнаружили бы после первого же допинг-теста.

Это однозначно неправда. Я не буду отрицать, что были моменты, связанные с алкоголем, это у всех есть. Но в плане наркотиков не было такого, никогда не сталкивался с таким. Он уверенно шёл к своей цели, — цитирует коллегу Кушиташвили боксёра Владимира Калашникова Telegram-канал LIFE SHOT.

По его словам, бойцов всегда проверяют в сборной России и «конкретно выявляют наркотические вещества».

Инцидент произошёл ночью 2 февраля 2020 года. В ходе потасовки Кушиташвили резко ударил одного из сотрудников Росгвардии и сломал ему нос. Пострадавшего госпитализировали. По факту происшествия полиция начала проверку. 24-летний Георгий Кушиташвили входит в состав сборной России, является чемпионом 2018 года в весовой категории до 81 кг.

Ранее появилось видео задержания боксёра. На кадрах видно, как Кушиташвили и его приятеля Овика Оганисяна выводят из подъезда дома на Фрунзенской набережной. По предварительным данным, молодые люди искали там закладку с наркотиком, отмечал NEWS.ru.