14 августа 2025 в 12:22

Блины, которые шипят на сковороде: как минералка превращает их в кружево

У каждой хозяйки есть свой проверенный рецепт блинов — кто-то готовит на молоке, другие на кефире. Но есть один неожиданный ингредиент, который делает выпечку по-настоящему воздушной и кружевной, — газированная вода.

Минералка насыщает тесто пузырьками углекислого газа, которые работают как натуральный разрыхлитель. Во время жарки пузырьки расширяются, и на блинах появляются аппетитные дырочки. Края становятся тонкими и хрустящими, а середина — нежной и пористой.

Почему это работает:

  • Газировка делает тесто текучим и однородным, блины легко переворачиваются и не прилипают к сковороде.
  • Можно смешать минералку с молоком — получится более насыщенный вкус и мягкий аромат.
  • Без соды и лишних добавок блинчики будут легкими как облако.

Как подать:
Лучше всего блины на минералке сочетаются со сметаной, сгущенкой или вареньем. Они тают во рту и производят впечатление даже на тех, кто видел и пробовал все.

Такой способ оценят и начинающие, и опытные кулинары — результат всегда радует.

Этот пирог с абрикосово-белковой начинкой — отличный вариант для семейного чаепития. Тесто получается рассыпчатым и нежным, а белковая начинка с фруктами дарит легкость и воздушность десерту.

