14 августа 2025 в 16:08

Губерниев обвинил хоккеиста Пулккинена в двуличии после ухода из КХЛ

Теему Пулккинен Теему Пулккинен Фото: Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press/Global Look Press

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обвинил финского хоккеиста Теему Пулккинена в лицемерии, передает «Матч ТВ». Поводом стала публичная демонстрация сожаления игрока о своем решении выступать в КХЛ после начала специальной военной операции на Украине.

Пулккинен принес извинения за свое решение остаться играть в России. В 2024 году финн покинул клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар». Прежде он выступал в лиге за челябинский «Трактор», ярославский «Локомотив», московское и минское «Динамо». В данный момент хоккеист является игроком финского «Киекко-Вантаа».

Вот зачем мы это все обсуждаем? Он, как и положено лицемеру, сказал об этом, получив у нас все деньги. Но если тебе настолько западло, то хорошо: отдай эти деньги на благотворительность, еще куда-нибудь, верни в Россию или в детские финские дома, я не знаю, — сказал Губерниев.

Комментатор охарактеризовал ситуацию как «нормальное скандинавское лицемерие», подчеркнув, что настоящей новостью стало бы благодарственное заявление игрока. В заключение ведущий выразил мнение, что подобное поведение стало привычным для зарубежных спортсменов, которые «живут на наши бабки и в колодец плюют». По его словам, эта история лишь подтверждает сложившуюся практику двойных стандартов.

Ранее телеведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова заявила, что Губерниев обладает всеми необходимыми качествами для руководства Федерацией лыжных гонок России. Ее слова прозвучали на фоне продолжающегося конфликта между комментатором и нынешней главой ФЛГР Еленой Вяльбе.

Россия
КХЛ
хоккеисты
Дмитрий Губерниев
