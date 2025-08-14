Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 06:19

Почему котлеты как подошва: секретный трюк с содой, который спасет ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многие уверены, что приготовить котлеты проще простого. Но на деле они часто получаются слишком плотными, жесткими или сухими. Исправить это легко — нужно знать, что добавить в фарш, чтобы котлеты стали мягкими, сочными и пышными.

Для начала выберите правильное мясо. Лучший вариант — смешанный фарш. Попробуйте сочетать говядину со свининой или курицу с индейкой. Такой микс придаст котлетам насыщенный вкус и сохранит сочность.

Не игнорируйте лук. Он не только добавляет аромат, но и делает текстуру более нежной.

Яйцо — обязательный компонент. Оно связывает ингредиенты и помогает фаршу стать однородным. Для еще большей мягкости можно влить немного молока.

А вот главный секрет — пищевая сода. На 1 килограмм мяса достаточно 1 чайной ложки. После добавления хорошо вымешайте фарш. Сода помогает удержать влагу и предотвращает пересыхание котлет во время жарки.

С этим трюком ваши котлеты всегда будут воздушными, сочными и идеально прожаренными.

Хочется к чаю чего-то вкусненького, но без угрызений совести? Это печенье — идеальный вариант для таких случаев!

кулинария
блюда
котлеты
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасение подразделения ВС РФ, удары по ЗАЭС: новости СВО к утру 14 августа
Кому положены выплаты к 1 сентября, как получить: рассказываем подробно
В России разрешили произносить слова «миллион» и «миллиард» двумя способами
Признанный иноагентом литератор из России пропал в США
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 августа: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 августа
Системы ПВО сбили более 40 беспилотников ВСУ в российских регионах
Жители Херсона «пристраивают» свое жилье за копейки
Россиянам могут ограничить число займов в микрофинансовых организациях
Средний размер социальной пенсии в России превысил 15 тысяч рублей
Врач раскрыла неожиданную правду о пожелании приятного аппетита
Россиянам дали советы, как сэкономить на путешествии
Стало известно, как Советский Союз невольно обогатил коренных аляскинцев
ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области
Бразилия инициирует переговоры членов БРИКС из-за США
Популярный американский рэпер попал в автомобильную аварию
В Ростовской области отбили атаку дронов ВСУ
Юрист ответил, когда за монтаж спутниковой антенны на крыше грозит штраф
Россиянам назвали способ сэкономить на краске при ремонте
Назван важный нюанс правильного использования гидрофильного масла
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.