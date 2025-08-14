Почему котлеты как подошва: секретный трюк с содой, который спасет ужин

Многие уверены, что приготовить котлеты проще простого. Но на деле они часто получаются слишком плотными, жесткими или сухими. Исправить это легко — нужно знать, что добавить в фарш, чтобы котлеты стали мягкими, сочными и пышными.

Для начала выберите правильное мясо. Лучший вариант — смешанный фарш. Попробуйте сочетать говядину со свининой или курицу с индейкой. Такой микс придаст котлетам насыщенный вкус и сохранит сочность.

Не игнорируйте лук. Он не только добавляет аромат, но и делает текстуру более нежной.

Яйцо — обязательный компонент. Оно связывает ингредиенты и помогает фаршу стать однородным. Для еще большей мягкости можно влить немного молока.

А вот главный секрет — пищевая сода. На 1 килограмм мяса достаточно 1 чайной ложки. После добавления хорошо вымешайте фарш. Сода помогает удержать влагу и предотвращает пересыхание котлет во время жарки.

С этим трюком ваши котлеты всегда будут воздушными, сочными и идеально прожаренными.

