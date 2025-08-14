Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 15:56

Психолог объяснила, в чем главное отличие эмоций от чувств

Психолог Тур заявила, что эмоции, в отличие от чувств, кратковременны

С точки зрения философии эмоции достаточно кратковременны, а чувства более длительны, заявила «Радио 1» психолог Екатерина Тур. Она отметила, что радость и счастье также отличаются друг от друга.

Счастье — это когда в течение недели мы чувствуем внутри приятное ощущение. То есть это состояние, которое следует оценивать ретроспективно, оглядываясь в прошлое. Любой качественный счастливый год может быть наполнен и взлетами, и падениями, но мы смотрим на общий потенциал, — рассказала Тур.

Радость, в свою очередь, появляется и проходит, повторяясь время от времени. Она возникает при выработке эндорфинов, пояснила эксперт.

Екатерина Тур ранее объяснила, что травмирующий опыт из детства впоследствии может мешать взрослым людям выражать свои эмоции. Эксперт посоветовала регулярно анализировать свое состояние и стараться быть осознаннее.

