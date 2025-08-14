Волочкова раскрыла, пойдет ли замуж за «арабского шейха» Волочкова заявила, что замуж никогда не пойдет

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что больше не хочет замуж. Таким образом она ответила на вопрос о своем спутнике восточной внешности, с которым ее видели недавно, сообщает Общественная служба новостей.

Я люблю свободу и вольна сама решать, с кем мне быть и строить свое счастье <…> Замуж никогда не пойду, мне хватило, — заявила она.

Она также сообщила, что ее спутник, которого все приняли за арабского шейха, всего лишь подыграл ее на публике, пообещав «украсть». По словам Волочковой, она «была в роли».

Ранее Волочкова рассказала, что посетила закрытие Международного кинофестиваля «Антарес» в Москве. На красной дорожке знаменитость появилась в компании арабского шейха. По словам балерины, восточный гость был настолько очарован ею, что предложил увезти ее в ОАЭ на частном самолете.