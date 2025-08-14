Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Скабеева показала щекотливый момент из встречи Зеленского со Стармером

Скабеева: Зеленский и Стармер проигнорировали все неудобные вопросы журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проигнорировали неудобные вопросы журналистов во время встречи в Лондоне, соответствующее видео телеведущая Ольга Скабеева показала в своем Telegram-канале. В частности, политикам задали общий вопрос насчет президента США Дональда Трампа — прислушивается ли он к их словам.

Также представителей СМИ интересовало, откажется ли Зеленский от утраты некоторых территорий. Что касается Стармера, то его спросили насчет заморозки конфликта на Украине и полной поддержки ВСУ. Ожидается, что в ходе переговоров украинский президент и премьер Британии обсудят предстоящий саммит лидеров России и США на Аляске.

До этого Скабеева сочла условия, которые Киев выдвинул для возможной встречи президентов России и США на Аляске, нереалистичными. Так телеведущая отреагировала на публикацию Politico, озаглавленную как «Украина может пережить войну, но не может пережить мир». Среди условий: обсуждение территорий возможно лишь после длительного режима прекращения огня.

