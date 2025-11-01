Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 11:25

Блеск без разводов: как вымыть окна с помощью уксуса и газеты — профессиональный результат дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чистые окна способны преобразить любое помещение, но разводы часто портят впечатление даже после тщательной уборки. Между тем добиться зеркальной поверхности можно без дорогих средств — достаточно подручных ингредиентов и правильной техники.

Секрет в уксусном растворе: смешайте 1 часть уксуса с 4 частями воды (при сильных загрязнениях добавьте каплю средства для посуды). Распылите на стекло в пасмурный день или вечером, чтобы раствор не высыхал слишком быстро.

Протрите поверхность сверху вниз, сразу отполируйте сухой газетой круговыми движениями. Используйте фильтрованную воду и меняйте материал при намокании. Осматривайте стекло под разными углами, чтобы выявить недочёты. Такой метод даёт безупречный результат дешевле любых специализированных средств.

Ранее сообщалось, что даже опытные хозяйки порой сталкиваются с коврами, которые теряют свежий вид из-за пятен и въевшейся грязи. Традиционные способы чистки не всегда справляются, а услуги химчистки бьют по кошельку.

уборка
окна
советы
лайфхаки
Марина Макарова
М. Макарова
