Блеск без разводов: как вымыть окна с помощью уксуса и газеты — профессиональный результат дома

Чистые окна способны преобразить любое помещение, но разводы часто портят впечатление даже после тщательной уборки. Между тем добиться зеркальной поверхности можно без дорогих средств — достаточно подручных ингредиентов и правильной техники.

Секрет в уксусном растворе: смешайте 1 часть уксуса с 4 частями воды (при сильных загрязнениях добавьте каплю средства для посуды). Распылите на стекло в пасмурный день или вечером, чтобы раствор не высыхал слишком быстро.

Протрите поверхность сверху вниз, сразу отполируйте сухой газетой круговыми движениями. Используйте фильтрованную воду и меняйте материал при намокании. Осматривайте стекло под разными углами, чтобы выявить недочёты. Такой метод даёт безупречный результат дешевле любых специализированных средств.

