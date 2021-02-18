Бизнесу могут разрешить регистрацию без офиса

Возможность отказа от юридического адреса регистрации в пользу электронной почты могут получить российские компании. Инициатива в настоящее время прорабатывается в Корпорации МСП, Минэкономразвития, Минфине и ФНС. Эти данные следуют из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщают «Известия».
По словам близкого к правительственным кругам источника издания, речь идёт
На официальную электронную почту могут приходить обязательные уведомления, включая сообщения контрольно-надзорных органов, ФНС, Ростата, претендии контрагентов. Предполагается, что вести базу будет ФНС, целевой аудиторией станут компании, работающие в удалённом режиме и не привязанные к конкретной физической инфраструктуре.
Не исключается, что со временем данная функция станет возможна для бизнеса любых размеров и отраслей.
Ранее NEWS.ru писал, что в 2021 году в России лицензию могут потерять более 30 кредитных организаций. Об том свидетельствует индекс здоровья банковского сектора рейтингового агентства «Эксперт РА». В исследовании отражено мнение агентства о доле банков, которые в течение ближайших 12 месяцев не допустят дефолта.