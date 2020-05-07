Безработица в России в марте выросла до 4,6%

https://static.news.ru/photo/333f8cb2-9077-11ea-b347-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Уровень безработицы в России в марте вырос до 4,6%, в феврале этот показатель находился на отметке 4,4%.

Самое значительное сокращение занятости произошло в секторе услуг, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Центробанка.

Как пояснили в ЦБ, увеличение безработицы произошло в условиях снижения спроса на рабочую силу.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощённом порядке регистрации безработных на бирже труда, который будет действовать до конца 2020 года.

До этого глава государства Владимир Путин объявил, что федеральное пособие по безработице в размере 12 130 рублей в месяц и надбавки к нему на несовершеннолетних детей будут выплачиваться в упрощённом порядке по заявлению граждан, потерявших работу, вне зависимости от прежних доходов.

Как писал NEWS.ru, уровень безработицы в Москве с 28 марта, то есть с введения режима нерабочих дней из-за ситуации с распространением коронавируса, вырос на 45%.