https://static.news.ru/photo/4721f7fe-eb60-11e9-8555-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полковника полиции Наталью Разумную, которая возглавляла отдел дознания в одном из местных подразделений МВД, задержали в Ростове-на-Дону. В должностных преступлениях её уличили в ноябре 2018 году, после чего она уехала в Грузию.

Экс-начальник отдела дознания ОП № 7 УМВД по Ростову-на-Дону Наталья Разумная обвиняется по статьям УК «Незаконное освобождение от уголовной ответственности», «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности», «Фальсификация доказательств по уголовному делу», а также «Мошенничество», говорится на сайте регионального СУ СК .

По версии следствия, в 2015-2016 годы Разумная, расследуя уголовное дело, сфальсифицировала доказательства и прекратила преследование в отношении лица, причастного к обороту оружия. Вместо него она привлекла заведомо невиновного гражданина.

В мае 2017 года Наталья Разумная, как считают в СК, мошенническим путём завладела крупной суммой денег гражданина.

После заведения уголовного дела она скрылась и была объявлена в розыск. Как пишет местное издание 161.ru , в ноябре 2018 года 38-летняя Наталья Разумная уехала в Грузию после того, как стала фигурантом уголовного дела.

Задержали разумную сотрудники СК совместно с представителями управления собственной безопасности и уголовного розыска МВД в Ростове-на-Дону.

Как писал News.ru, ранее Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска бывшего полицейского Романа Феофанова о восстановлении на службе. Он принимал участие в задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которому силовики подбросили наркотики.