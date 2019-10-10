Полковника полиции Наталью Разумную, которая возглавляла отдел дознания в одном из местных подразделений МВД, задержали в Ростове-на-Дону. В должностных преступлениях её уличили в ноябре 2018 году, после чего она уехала в Грузию.
Экс-начальник отдела дознания ОП № 7 УМВД по Ростову-на-Дону Наталья Разумная обвиняется по статьям УК «Незаконное освобождение от уголовной ответственности», «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности», «Фальсификация доказательств по уголовному делу», а также «Мошенничество», говорится на
По версии следствия, в 2015-2016 годы Разумная, расследуя уголовное дело, сфальсифицировала доказательства и прекратила преследование в отношении лица, причастного к обороту оружия. Вместо него она привлекла заведомо невиновного гражданина.
В мае 2017 года Наталья Разумная, как считают в СК, мошенническим путём завладела крупной суммой денег гражданина.
После заведения уголовного дела она скрылась и была объявлена в розыск. Как пишет местное издание
Задержали разумную сотрудники СК совместно с представителями управления собственной безопасности и уголовного розыска МВД в Ростове-на-Дону.
Как писал News.ru, ранее Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска бывшего полицейского Романа Феофанова о восстановлении на службе. Он принимал участие в задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которому силовики подбросили наркотики.
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