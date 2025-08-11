Без яйца и масла! Обалденный кофейный пирог с черносливом! Этот необычный пирог поразит вас насыщенным кофейным вкусом с нотками чернослива и грецких орехов. Идеальный вариант для постного стола или любителей оригинальной выпечки!
Ингредиенты
- Натуральный кофе (крепкий) — 250 мл
- Чернослив без косточек — 100 г
- Грецкие орехи — 100 г
- Мёд — 2 ст. л.
- Сахар — 100 г
- Мука пшеничная — 250 г (+2–3 ст. л. при необходимости)
- Сода — 1 ч. л.
- Соль — щепотка
Приготовление
- Сварите крепкий кофе, процедите и слегка остудите. В тёплый кофе добавьте мёд и сахар, размешайте до полного растворения. Чернослив промойте и нарежьте мелкими кубиками, грецкие орехи порубите ножом. В глубокой миске смешайте просеянную муку с содой, солью, подготовленным черносливом и орехами.
- Постепенно влейте кофейную смесь в сухие ингредиенты, тщательно перемешивая. Тесто должно получиться густым, как сметана, — при необходимости добавьте ещё немного муки. Форму для выпечки смажьте растительным маслом и присыпьте мукой (силиконовую форму можно не обрабатывать).
- Вылейте тесто в форму и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут до золотистого цвета. Готовность проверьте зубочисткой — она должна выходить сухой. Дайте пирогу немного остыть в форме, затем переложите на решётку.
