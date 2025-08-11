Без яйца и масла! Обалденный кофейный пирог с черносливом

Без яйца и масла! Обалденный кофейный пирог с черносливом! Этот необычный пирог поразит вас насыщенным кофейным вкусом с нотками чернослива и грецких орехов. Идеальный вариант для постного стола или любителей оригинальной выпечки!

Ингредиенты

Натуральный кофе (крепкий) — 250 мл

Чернослив без косточек — 100 г

Грецкие орехи — 100 г

Мёд — 2 ст. л.

Сахар — 100 г

Мука пшеничная — 250 г (+2–3 ст. л. при необходимости)

Сода — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Приготовление

Сварите крепкий кофе, процедите и слегка остудите. В тёплый кофе добавьте мёд и сахар, размешайте до полного растворения. Чернослив промойте и нарежьте мелкими кубиками, грецкие орехи порубите ножом. В глубокой миске смешайте просеянную муку с содой, солью, подготовленным черносливом и орехами. Постепенно влейте кофейную смесь в сухие ингредиенты, тщательно перемешивая. Тесто должно получиться густым, как сметана, — при необходимости добавьте ещё немного муки. Форму для выпечки смажьте растительным маслом и присыпьте мукой (силиконовую форму можно не обрабатывать). Вылейте тесто в форму и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут до золотистого цвета. Готовность проверьте зубочисткой — она должна выходить сухой. Дайте пирогу немного остыть в форме, затем переложите на решётку.

